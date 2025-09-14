1 órája
Elképesztő hétvége után ma este új átalakulás: Horváth Tamás megállíthatatlan
A hétvégi koncertek után nincs megállás. Horváth Tamás Százhalombattán és Gödöllőn is bizonyította formáját, ma este pedig a Natalie Oreiro-átalakításra készül.
Dunaújváros büszkesége gőzerővel készül a Sztárban Sztár All Stars ma esti adására, ahol az izgalmak nem maradnak el. Már biztos, hogy a legendás Natalie Oreiro karakterét kelti életre Horváth Tamás.
Színpad, show, Horváth Tamás
A produkcióra a hétvégén külön hangolódott: előbb Százhalombattán, majd Gödöllőn kápráztatta el a közönséget elképesztő hangjával és színpadi energiájával. Nincs megállás, a formája csúcsán van, és a rajongók izgatottan várják, milyen látványos átalakulással rukkol elő a show-ban.
Az este minden bizonnyal felejthetetlen pillanatokat tartogat – Horváth Tamás újra bizonyítja, hogy nemcsak énektudása, de színpadi karizmája is páratlan.