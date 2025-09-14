szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

17°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ma este a tévében

1 órája

Elképesztő hétvége után ma este új átalakulás: Horváth Tamás megállíthatatlan

Címkék#Dunaújváros#Sztárban Sztár All Stars#Natalie Oreiro#Horváth Tamás

A hétvégi koncertek után nincs megállás. Horváth Tamás Százhalombattán és Gödöllőn is bizonyította formáját, ma este pedig a Natalie Oreiro-átalakításra készül.

Duol.hu

Dunaújváros büszkesége gőzerővel készül a Sztárban Sztár All Stars ma esti adására, ahol az izgalmak nem maradnak el. Már biztos, hogy a legendás Natalie Oreiro karakterét kelti életre Horváth Tamás.

Horváth Tamás
Horváth Tamás két koncerttel a háta mögött este a Sztárban Sztárban lép színpadra. 
Fotó: Haticza Máté

Színpad, show, Horváth Tamás

A produkcióra a hétvégén külön hangolódott: előbb Százhalombattán, majd Gödöllőn kápráztatta el a közönséget elképesztő hangjával és színpadi energiájával. Nincs megállás, a formája csúcsán van, és a rajongók izgatottan várják, milyen látványos átalakulással rukkol elő a show-ban.

Az este minden bizonnyal felejthetetlen pillanatokat tartogat – Horváth Tamás újra bizonyítja, hogy nemcsak énektudása, de színpadi karizmája is páratlan.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu