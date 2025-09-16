szeptember 16., kedd

Andi ismét a határokat feszegette

43 perce

Címkék#Péterfi Andi#sztárban sztár#kreativitás#Horváth Tamás#ruha

Szurkolás stílusosan: Péterfi Andi nem rejti véka alá kreativitását. Horváth Tamás felesége extrém ruhájával az internetet is megosztotta, hiszen férje mosolygó arca díszítette az öltözéket. A merész szett ismét bizonyította, hogy Andi kedveli a feltűnő, humoros darabokat.

Duol.hu
Bizarr vagy stílusos? Horváth Tamás feleségének ruhája mindenkit megdöbbentett

Szokatlan, vicces vagy merész? – a Sztárban Sztár All Stars nézőtere felrobbant

Forrás: Péterfi Andrea Facebook oldala

Péterfi Andi ismét bebizonyította, hogy a figyelemfelkeltő szettek mestere, ezúttal a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában szurkolt a férjének egy igazán különleges összeállításban. Horváth Tamás felesége a kissé bizarr szettben csak úgy vonzotta a tekinteteket, a népszerű showműsor nézőtere ilyet még biztos nem látott!

Horváth Tamás felesége
Horváth Tamás felesége megint bevállalta: mosolygó Tamás minden centin
Merész és humoros: Horváth Tamás felesége extrém szettben

A testhezálló ruhát nem lehetett csak úgy észrevenni: a mellrésztől kezdve az intim területeken át egészen a fenékig Horváth Tamás mosolygó arca díszítette az öltözéket. A kissé szokatlan, ám rendkívül humoros darab az interneten is megosztotta a közönséget – míg egyesek imádták Andi kreativitását és jól szórakoztak, mások igencsak megdöbbentek a látványon és kicsapta a biztosítékot a viccesnek szánt kezeslábas.

@peterfiandika

♬ eredeti hang - Andrea Péterfi

Andi közösségi oldalán férje is reagált a szettre: „Bár az én rucimat überelni nem tudja, de azért ma Andika is odaver neki rendesen” – viccelődött Horváth Tamás, aki láthatóan imádta a kreatív és merész megjelenést.

Nem ez az első alkalom, hogy Andi a szokatlan, figyelemfelkeltő darabokat választja: korábban már írtunk róla, amikor egy szintén férje portréjával díszített fürdőruhában láthattuk, ami szintén komoly visszhangot váltott ki a rajongók körében. Úgy tűnik, a házaspár életében a kreativitás és a humor fontos elem.  Andi és Tamás párosa így nemcsak a zenei világban, hanem a stílusban is képes színes pillanatokat teremteni, amik garantáltan beszédtémát jelentenek az online közösségekben.

 

