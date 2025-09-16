Bizarr vagy stílusos? Horváth Tamás feleségének ruhája mindenkit megdöbbentett

Péterfi Andi ismét bebizonyította, hogy a figyelemfelkeltő szettek mestere, ezúttal a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában szurkolt a férjének egy igazán különleges összeállításban. Horváth Tamás felesége a kissé bizarr szettben csak úgy vonzotta a tekinteteket, a népszerű showműsor nézőtere ilyet még biztos nem látott!

Forrás: Péterfi Andrea Facebook oldala

Merész és humoros: Horváth Tamás felesége extrém szettben

A testhezálló ruhát nem lehetett csak úgy észrevenni: a mellrésztől kezdve az intim területeken át egészen a fenékig Horváth Tamás mosolygó arca díszítette az öltözéket. A kissé szokatlan, ám rendkívül humoros darab az interneten is megosztotta a közönséget – míg egyesek imádták Andi kreativitását és jól szórakoztak, mások igencsak megdöbbentek a látványon és kicsapta a biztosítékot a viccesnek szánt kezeslábas.

Andi közösségi oldalán férje is reagált a szettre: „Bár az én rucimat überelni nem tudja, de azért ma Andika is odaver neki rendesen” – viccelődött Horváth Tamás, aki láthatóan imádta a kreatív és merész megjelenést.

Nem ez az első alkalom, hogy Andi a szokatlan, figyelemfelkeltő darabokat választja: korábban már írtunk róla, amikor egy szintén férje portréjával díszített fürdőruhában láthattuk, ami szintén komoly visszhangot váltott ki a rajongók körében. Úgy tűnik, a házaspár életében a kreativitás és a humor fontos elem. Andi és Tamás párosa így nemcsak a zenei világban, hanem a stílusban is képes színes pillanatokat teremteni, amik garantáltan beszédtémát jelentenek az online közösségekben.