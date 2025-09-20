Horváth Tamás Beatles-bakancslistája teljesült Liverpoolban

Az énekes teljes Beatles-lázban ég – legalábbis erről árulkodnak legfrissebb liverpooli fotói. Horváth Tamás családjával a héten ellátogatott a városba, ahol nemcsak a Liverpool FC mérkőzését nézték meg, hanem egy igazi zenei zarándokhelyet is kipipált a bakancslistájáról.

Horváth Tamás Liverpoolban: Beatles-fanatikus kaland a legendás klubnál

Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala

Horváth Tamás a legendák nyomában

Az énekes a Cavern Club bejáratánál pózolt, ahonnan egykor a Beatles karrierje indult: a legendás zenekar 1961 és 1963 között közel 300 alkalommal állt színpadra a klub szűk pincehelyiségében. „Ha már itt vagyunk Liverpoolban, nem hagyhattam ki zenészként a híres Cavern Clubot… Imádom a The Beatles zenekart és a bakancslistámon volt, hogy egyszer majd eljutok ide… Most megtörtént” – írta közösségi oldalán.

Tamás nem állt meg itt: a híres The Beatles Statue-nál is készített fotót, ezzel is bizonyítva, hogy igazi rajongóként merült el a liverpooli hangulatban. A zenés utazás után pedig hamarosan újra a tévéképernyőn láthatjuk: a Sztárban Sztár All Stars jövő vasárnapi adásában ismét színpadra lép.