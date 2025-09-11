Gurisatti Gréta elbűvölő fotóval búcsúztatja a szezont

A fotón Gurisatti Gréta fürdőruhában pózol egy sziklás vízparton, háttérben a vakítóan kék ég és a nyári napfény. A sportoló mosolya és felszabadult hangulata tökéletesen tükrözi a nyár utolsó, gondtalan pillanatait — követői pedig nem fukarkodtak a lájkokkal és a dicsérő kommentekkel sem.

Gurisatti Gréta nemcsak a medencében bizonyít nap mint nap, hanem a közösségi médiában is igazi inspiráció

Egyszerre sugároz sportosságot, nőiességet és életörömöt. Bár a szezon lassan a végéhez közeledik, a vízilabdázó posztja bebizonyította, hogy a nyár hangulatát még egy kép erejéig is érdemes megőrizni.