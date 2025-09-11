1 órája
Gurisatti Gréta elbűvölő fotóval búcsúztatja a szezont
Az ősz beköszöntével sokan érzik úgy, hogy ideje eltenni a nyári emlékeket. Gurisatti Gréta még egy pillanatra visszarepítette követőit a forró napfény világába. A dunaújvárosi születésű, válogatott vízilabdázónk „Utolsó nyári napsugarak begyűjtve” címmel osztotta meg legújabb Instagram-bejegyzését, amely azonnal elvarázsolta rajongóit.
A fotón Gurisatti Gréta fürdőruhában pózol egy sziklás vízparton, háttérben a vakítóan kék ég és a nyári napfény. A sportoló mosolya és felszabadult hangulata tökéletesen tükrözi a nyár utolsó, gondtalan pillanatait — követői pedig nem fukarkodtak a lájkokkal és a dicsérő kommentekkel sem.
Gurisatti Gréta nemcsak a medencében bizonyít nap mint nap, hanem a közösségi médiában is igazi inspiráció
Egyszerre sugároz sportosságot, nőiességet és életörömöt. Bár a szezon lassan a végéhez közeledik, a vízilabdázó posztja bebizonyította, hogy a nyár hangulatát még egy kép erejéig is érdemes megőrizni.