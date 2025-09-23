Belefér-e egy nyuszi a bőröndbe? Gurisatti Gréta kipróbálta!

A dunaújvárosi születésű és nevelésű vízilabdázó útra kel Gurisatti Gréta a Ferencvárossal Barcelonába indul edzőtáborba, tudhattuk meg a közösségi oldalra feltöltött videójából. A pakolás izgalmas pillanataiból követői sem maradtak ki, hiszen Gréta egy vidám videóban mutatta meg, mi kerül a bőröndbe.

Felkészülési mérkőzések várnak Gurisatti Grétára Spanyolországban

Forrás: Gurisatti Gréta Facebook oldala

Toki, a nyuszi is figyelte Gurisatti Gréta csomagolását

Melegítő, úszósapka, törölköző és papucs – minden, ami a vízben és azon kívül kellhet, szépen sorban helyet kapott. A folyamatot pedig nem más, mint Toki, a sportoló imádnivaló nyuszija kísérte figyelemmel. Gréta viccesen meg is jegyezte, hogy megpróbálja becsempészni a kis kedvencet a csomagba, de végül persze marad a biztonságos otthoni környezetben.

Az edzőtábor alatt főként felkészülési mérkőzések várják a csapatot, de egy hivatalos találkozó is szerepel a programban. Gréta így jókedvvel, alaposan felpakolva vág neki a spanyolországi napoknak.