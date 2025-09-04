szeptember 5., péntek

Vakvágány és turné

1 órája

4TRESS akusztikus videóklippel és őszi koncertkörúttal jelentkezik

Címkék#4TRESS#refrén#videóklip#zenész

Új klippel és akusztikus dallal jelentkezett a dunaújvárosi zenész, aki mindig is a mély mondanivalójú dalairól volt ismert. 4TRESS rajongói holnap találkozhatnak először a zenésszel az őszi turné nyitóállomásán.

Duol.hu

Mozgalmas időszak kezdődik a dunaújvárosi dalszerző számára: a tegnap posztolta a Vakvágány című dalának akusztikus verzióját és az ahhoz készült videóklipet, és holnap indul első koncertjével őszi koncertkörútra. 4TRESS fellépéseinek listáját nemrég jelentette be közösségi oldalán, így a rajongók izgatottan készülhetnek a személyes találkozásokra.

4TRESS
Akusztikus dallamok és színpadi energiák – 4TRESS indul 
Forrás: 4TRESS Facebook oldala

A zenész munkáira mindig is jellemző volt a hangsúlyos, mély mondanivaló, és a Vakvágány sem kivétel. A dal refrénje így szól:
"Vakvágányon a nép
A vesztünk, hogy soha semmi nem elég
Nincs vissza út már

Vakvágányon a nép
A karmától nem véd a fedezék
Mikor mindent elnyel a hullám"

Vakvágány és turné: 4TRESS új korszakot nyit

A szöveg az elakadások, a kilátástalanság és a társadalmi tehetetlenség érzését dolgozza fel, miközben az akusztikus hangszerelés intim, bensőséges hangulatot kölcsönöz a dalnak. A videóklip vizuálisan is erősíti a mondanivalót, elgondolkodtatva a nézőt a mindennapi élet buktatóiról és a közösségi kihívásokról.

A turnéval és az új klippel együtt ez az időszak a zenész számára nemcsak kreatív, hanem személyes szinten is izgalmas: a rajongók testközelből élhetik át a 4TRESS egyedi stílusát, őszinte szövegeit és erőteljes színpadi jelenlétét.

 

