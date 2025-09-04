szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

22°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őrületes hangulat vár

1 órája

Őszinte szövegek és erős színpadi jelenlét – jönnek 4TRESS koncertjei

Címkék#4TRESS#szöveg#dunaújvárosi#közönség

Hűséges közönsége idén is készülhet felejthetetlen bulikra. 4TRESS bejelentette, mely városokban hallhatják élőben a rajongók szeptemberben.

Duol.hu

Nyári–őszi koncertkörútra készül a dunaújvárosi dalszerző, aki sajátos stílusával, őszinte szövegeivel és erőteljes színpadi jelenlétével az elmúlt években országos figyelmet vívott ki magának. 4TRESS fellépések listáját a napokban jelentette be közösségi oldalán – a rajongóknak pedig van okuk az örömre, hiszen szeptemberben három városban is színpadra lép.

4TRESS
4TRESS bejelentette, mely városokban hallhatják élőben a rajongók szeptemberben.
Forrás: 4TRESS Instagram oldala

A rapper minden alkalommal különleges élményt ígér: ahogy ő fogalmazott, amikor a közönség vele együtt énekli a dalokat, még őt is kirázza a hideg. A közvetlen kapcsolat a hallgatókkal, a pörgős beat-ek és az érzelmes szövegek teszik igazán emlékezetessé koncertjeit.

4TRESS - Idén ősszel az alábbi helyszíneken találkozhat vele a közönség:

Szeptember 6. – Tiszaigar
Szeptember 13. – Apostag
Szeptember 20. – Győr

Aki eddig még nem látta élőben, annak most itt a lehetőség: garantáltan olyan esték várják a rajongókat, ahol nemcsak a zene szól, hanem igazi közösségi élmény születik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu