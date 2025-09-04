Őszinte szövegek és erős színpadi jelenlét – jönnek 4TRESS koncertjei

Nyári–őszi koncertkörútra készül a dunaújvárosi dalszerző, aki sajátos stílusával, őszinte szövegeivel és erőteljes színpadi jelenlétével az elmúlt években országos figyelmet vívott ki magának. 4TRESS fellépések listáját a napokban jelentette be közösségi oldalán – a rajongóknak pedig van okuk az örömre, hiszen szeptemberben három városban is színpadra lép.

4TRESS bejelentette, mely városokban hallhatják élőben a rajongók szeptemberben.

Forrás: 4TRESS Instagram oldala

A rapper minden alkalommal különleges élményt ígér: ahogy ő fogalmazott, amikor a közönség vele együtt énekli a dalokat, még őt is kirázza a hideg. A közvetlen kapcsolat a hallgatókkal, a pörgős beat-ek és az érzelmes szövegek teszik igazán emlékezetessé koncertjeit.

4TRESS - Idén ősszel az alábbi helyszíneken találkozhat vele a közönség:

Szeptember 6. – Tiszaigar

Szeptember 13. – Apostag

Szeptember 20. – Győr

Aki eddig még nem látta élőben, annak most itt a lehetőség: garantáltan olyan esték várják a rajongókat, ahol nemcsak a zene szól, hanem igazi közösségi élmény születik.