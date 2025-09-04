4tress, a dunaújvárosi rapper Győrben lépett fel

A dunaújvárosi származású 4tress ismét bizonyította, hogy élőben is erős energiákat képes átadni közönségének. A rapper a hétvégén Győrben állt színpadra, ahol a helyi rajongók is átélhették lendületes előadását.

Az eseményről egy rövid videót is megosztott saját közösségi oldalán, amelyben ízelítőt adott a hangulatról. A poszt rövid időn belül több reakciót kapott, ami jelzi, hogy 4tress munkássága nemcsak szülővárosában, hanem országosan is egyre nagyobb figyelmet kelt.