Zene

1 órája

4tress, a dunaújvárosi rapper Győrben lépett fel

Duol.hu

A dunaújvárosi származású 4tress ismét bizonyította, hogy élőben is erős energiákat képes átadni közönségének. A rapper a hétvégén Győrben állt színpadra, ahol a helyi rajongók is átélhették lendületes előadását.

Az eseményről egy rövid videót is megosztott saját közösségi oldalán, amelyben ízelítőt adott a hangulatról. A poszt rövid időn belül több reakciót kapott, ami jelzi, hogy 4tress munkássága nemcsak szülővárosában, hanem országosan is egyre nagyobb figyelmet kelt.

