Véget ért a Quimby nyári szezonja

Quimby: a fővárosban két alkalommal is találkozhatnak a rajongók a csapattal: szeptember 27-én a Budapest Parkban, valamint december 5–6-án az A38 hajón, a hagyományos Mentolos Mikulás koncert keretében.

Quimby a színfalak mögött

Quimby

A Quimby a hazai alternatív rock egyik legismertebb és legnépszerűbb zenekara, amely több mint három évtizede meghatározó szereplője a magyar könnyűzenének. A zenekart 1991-ben alapították Dunaújvárosban, és azóta is sajátos, egyedi hangzásvilágával és szövegvilágával nyűgözi le a közönséget.

A Quimby védjegyévé váltak a sokszor költői, ironikus és szürreális dalszövegek, valamint a műfajok közötti játék: dalaikban a rock mellett felfedezhetőek jazzes, bluesos, balkáni és világzenei elemek is. Ez a stílusbeli sokszínűség tette őket a fesztiválok és klubok állandó közönségkedvencévé.

A zenekar legismertebb dalai közé tartozik többek között a Most múlik pontosan, az Autó egy szerpentinen vagy a Kicsi ország. Koncertjeiket mindig különleges hangulat, erős színpadi jelenlét és szenvedélyes közönség jellemzi.

Az elmúlt években a Quimby több sikeres turnét és nagyszabású koncertet adott – Dunaújárosban legutóbb az Ambrózia fesztiválon.