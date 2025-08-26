Új fotót mutatott Szoboszlai Dominik felesége, mindenki erről beszél

Augusztus 3-án jelentették be, hogy megszületett kislányuk, így a válogatott focista és felesége, Buzsik Borka immár szülők lettek. Szoboszlai Dominik arról beszélt, hogy óriási felelősség került a vállára, de egyben ez a legszebb ajándék is, hogy immár apaként is helyt kell állni, írja a feol.hu. Feleségét hősnek nevezte a szülés során – és úgy tűnik, Borka a szülés utáni időszakban is sokakat lenyűgöz.

Szoboszlai Dominik felesége elképesztő formában.

Forrás: Buzsik Borka/Instagram

Rajongók ámulnak: Szoboszlai Dominik felesége szülés után is bombaformában

Az újdonsült anyuka ugyanis szívesen oszt meg pillanatokat a közösségi médiában, most pedig egy friss fotóval örvendeztette meg követőit. Bár a kislány ezúttal nem szerepel a képen, Buzsik Borka alakja annál inkább feltűnést keltett: mintha meg sem történt volna a szülés, fantasztikus formában van.

