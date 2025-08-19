augusztus 19., kedd

Szilvásgombóc, nagymama módra – Gurisatti Gréta gyerekkori kedvence

Szilvásgombóc, nagymama módra – Gurisatti Gréta gyerekkori kedvence

Vannak ízek, amelyek örökre velünk maradnak. Gurisatti Gréta, válogatott vízilabdázónk számára ilyen különleges finomság a nagymamája szilvásgombóca. Egy nemrégiben megjelent videós posztban Németh Bálint, a gasztronómia és a történetmesélés lelkes ötvözője arról kérdezte a sportolót, mi volt gyerekkora legkedvesebb étele.

Gréta mosolyogva mesélte el, hogy az olimpia vagy más nagy világversenyek után mindig ugyanazt kívánta: a nagymamája saját fájáról szedett szilvából készült szilvásgombócot. Ez volt számára az igazi jutalom, a hazatérés és a családi szeretet íze.

A sorozat házigazdája, Németh Bálint nemcsak a sztorikat gyűjti, hanem a hírességek kedvenc ételeit is újraalkotja. Így történt most is: elkészítette a szilvásgombócot, amelyet Gréta jóízűen, gyermekkori emlékeit felidézve fogyasztott el.

Bálint számára fontos, hogy megmutassa: a sütés-főzés nem csupán mindennapi feladat, hanem igazi örömforrás is lehet. A konyhában töltött idő összeköt, élményeket teremt, és képes visszarepíteni bennünket a legszebb pillanatokhoz – akár egy olimpia utáni nagymamás vasárnaphoz.

 

