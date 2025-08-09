Széchenyi Krisztián: „Ilyen jól még sosem szóltunk”

A zánkai rendezvényeken a hazai zenei élet meghatározó együttesei és előadói léptek színpadra: a Bikini, a Swing á la Django, a Thomastic emlékzenekar Benkő Zsolttal, a Söndörgő, a Canarro és a Kale Lulugyi is megtisztelte jelenlétével a települést. Széchenyi Krisztián elárulta, hogy minden koncert után személyesen köszöntötték a fellépőket a backstage-ben, és a hálás szavak között egyetlen dicséret sem maradt el: „Sosem szóltunk még ilyen jól, elképesztő ez a hangtechnika és hangosító szakember gárda!”

Széchenyi Petra és Széchenyi Krisztián

A kiemelkedő hangzásért József Gricz és csapata, a G-Sound felelt. A zenekarok nemcsak a szakmai színvonalat méltatták, hanem a csapat emberségét, barátságát és problémamegoldó hozzáállását is.

Széchenyi Krisztián külön köszönetet mondott:

„Nélkülük ezek a bulik nem szóltak volna ekkorát! Nagyon köszönjük Józsinak a barátságát, odaadását és a G-Sound csapatának fantasztikus munkáját!”

A dunaújvárosi kötődésű Széchenyi Krisztián számára különösen fontos, hogy az ilyen események ne csak a helyi közösséget gazdagítsák, hanem országos hírnevet is szerezzenek a településnek – legyen az Zánka vagy Dunaújváros.