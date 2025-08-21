augusztus 21., csütörtök

Színes, pörgős és nyári

1 órája

Forró dallamok, hűsítő klip: itt a „Szólít a nyár” Raul közreműködésével

Megjelent egy dal, ami könnyen az idei nyár emlékezetes slágere lehet. Raul, DJ Deka és Miss Chrisstyn közösen készítették a Szólít a nyár című számot, amelyhez látványos klip is készült.

Duol.hu

Friss, nyári hangulatú videóklippel rukkolt elő DJ Deka, Miss Chrisstyn és Raul. A Szólít a nyár című dalhoz készült felvétel igazi könnyed, hűsítő sláger, ami tökéletesen illik a forró augusztusi napokhoz. Íme ilyen lett Raul új dala! 

Raul
Raul karakteres hangja most is új színt visz a produkcióba, amely biztosan meghódítja a közönséget.
Fotó: YouTube

DJ Deka, Miss Chrisstyn és Raul: közös dallal hódítanak a nyáron

Külön öröm, hogy a produkcióban közreműködik a dunaújvárosi kötődésű Raul is, aki korábban Horváth Tamással közös dalaival (mint a Beléd estem vagy a Táncol velem a világ) vált országosan ismertté. Az énekes azóta szólóban folytatta karrierjét, több neves előadóval dolgozott együtt, Fonogram-díjat is nyert, tavaly pedig Lapos a Föld címmel jelentkezett saját albummal.

A Szólít a nyár klipjében mindaz megjelenik, amiért a rajongók nyári dalokat szeretnek: napsütés, felszabadult hangulat és egy dallam, ami könnyen belemászik az ember fülébe.

 

