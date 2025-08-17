augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

26°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár

1 órája

Nagy Renáta néhány kulisszatitkot elárult a Sztárban Sztár All Stars műsoráról

Címkék#Sztárban Sztár All Stars#Nagy Renáta#Horváth Tamás

Duol.hu

Az ország legnagyobb házibulija szeptember 7-én indul a TV2-n! Néhány nappal ezelőtt pedig az is lelepleződött, hogy kiknek szurkolhatnak a nézők a Sztárban Sztár All Stars idei évadában. Ahogy a FEOL elsők között beszámolt, a Fejér vármegyei Horváth Tamás mellett Freddie, Vavra Bence és Veréb Tomit is a versenyzők között köszönthetjük. A nők csapatát pedig többek között Szandi és Nótár Mary, valamint Dér Heni, Wolf Kati és Galambos Dorina erősítik. Azon a bizonyos bemutatón pedig ott volt a Házasság első látásra sztárja, Nagy Renáta is, így  testvérlapunk a feol.hu elcsípte egy rövid interjúra.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu