Nagy Renáta néhány kulisszatitkot elárult a Sztárban Sztár All Stars műsoráról

Az ország legnagyobb házibulija szeptember 7-én indul a TV2-n! Néhány nappal ezelőtt pedig az is lelepleződött, hogy kiknek szurkolhatnak a nézők a Sztárban Sztár All Stars idei évadában. Ahogy a FEOL elsők között beszámolt, a Fejér vármegyei Horváth Tamás mellett Freddie, Vavra Bence és Veréb Tomit is a versenyzők között köszönthetjük. A nők csapatát pedig többek között Szandi és Nótár Mary, valamint Dér Heni, Wolf Kati és Galambos Dorina erősítik. Azon a bizonyos bemutatón pedig ott volt a Házasság első látásra sztárja, Nagy Renáta is, így testvérlapunk a feol.hu elcsípte egy rövid interjúra.