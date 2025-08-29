Misfit River megtöri a csendet – itt az új kislemez címadó dala!

Vajon mit tartogat még számunkra a dunaújvárosi Misfit River zenekar – de egy biztos: ez a visszatérés nem marad visszhang nélkül!

A Misfit River hamarosan új dallal és új klippel jelentkezik

Misfit River a stúdióban, hamarosan a kamerák kereszttüzében

Hölgyek-Urak! Kicsit megtörve a hosszan tartó csendet, a napokban megszületett, a már jó ideje készülő kislemezünk címadó dalának MASTER verziója...

– írta a banda a hivatalos csatornáin.

A stúdiómunka azonban itt nem ér véget: további dalok keverése és rögzítése is javában zajlik, sőt, videóklip forgatás is kilátásban van, ami csak tovább fokozza a rajongók izgatottságát.

A poszt mellé a zenekar egy rövid részletet is megosztott az új trackből, amely alapján egy dögös, modern hangzású, mégis érzelmekkel teli dalra számíthatunk. A teljes kislemez és koncertdátumok bejelentése is hamarosan várható!