2 órája
Misfit River megtöri a csendet – itt az új kislemez címadó dala!
Hosszú hallgatás után végre újra életjelet adott magáról a metál szcéna egyik legizgalmasabb dunaújvárosi formációja. Misfit River újra felpörgeti a hangulatot! A zenekar a napokban jelentkezett egy izgalmas bejegyzéssel, amelyben bejelentették a már régóta várt kislemezük címadó dalának MASTER verzióját!
Vajon mit tartogat még számunkra a dunaújvárosi Misfit River zenekar – de egy biztos: ez a visszatérés nem marad visszhang nélkül!
Misfit River a stúdióban, hamarosan a kamerák kereszttüzében
Hölgyek-Urak! Kicsit megtörve a hosszan tartó csendet, a napokban megszületett, a már jó ideje készülő kislemezünk címadó dalának MASTER verziója...
– írta a banda a hivatalos csatornáin.
A stúdiómunka azonban itt nem ér véget: további dalok keverése és rögzítése is javában zajlik, sőt, videóklip forgatás is kilátásban van, ami csak tovább fokozza a rajongók izgatottságát.
A poszt mellé a zenekar egy rövid részletet is megosztott az új trackből, amely alapján egy dögös, modern hangzású, mégis érzelmekkel teli dalra számíthatunk. A teljes kislemez és koncertdátumok bejelentése is hamarosan várható!