Baracson született csoda: kertkoncertből közösségi ünnep lett

Ritkán adódik, hogy egy családi kertből valódi koncerthelyszín legyen, de Baracson pontosan ez történt. Kiss Péter és szülei meghívására olasz zenészek hozták el a mediterrán hangulatot a faluba, ahol több mint kétszázan gyűltek össze.

Duol.hu
Igazi varázslatos estét élhettek át azok, akik ellátogattak Baracsra a nyár egyik legkülönlegesebb eseményére: a szabadtéri kertkoncertre. Az ötlet még tavaly született meg, amikor Michele Sarti hegedűművész baráti látogatása során megjegyezte, milyen tökéletes helyszín lehetne a családi kert egy koncerthez. A gondolatból hamar terv, a tervből pedig valóság lett – ráadásul sokkal nagyobb sikerrel, mint azt bárki remélte volna. Lássuk milyen volt, amikor Kiss Péter kertjében szólt az olasz muzsika. 

Kiss Péter baracsi kertkoncertje közösségi élménnyé vált

A szervezők eredetileg egy 50-60 fős, meghitt hangulatú estére készültek, végül azonban több mint kétszázan gyűltek össze. A vendégek nemcsak közönségként vettek részt az eseményen: sokan hoztak süteményeket, italokat, segítettek a szervezésben és a lebonyolításban, így a koncert igazi közösségi ünneppé vált. A kertben mesés fények, ínycsiklandó falatok és baráti beszélgetések teremtettek bensőséges hangulatot, amelyet az olasz művészek kirobbanó energiája tett felejthetetlenné.

A zenészek hálás közönség előtt játszhattak, a résztvevők pedig egy olyan estét kaptak, amely sokak szerint még a legnagyobb koncerthelyszínek atmoszférájával is felér. A szervezők egyetértenek: a baracsi kertkoncertből hagyomány születhet, és minden esély megvan rá, hogy jövőre újra átéljük ezt a különleges élményt, árulta el bejegyzésében Kiss Péter.

 

