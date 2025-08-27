augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

27°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felkészült a kihívásra

1 órája

Horváth Tamás új külsővel tér vissza a Sztárban Sztár All Stars-ba

Címkék#szerep#All Stars#ceruzaruha#sztárban sztár#Horváth Tamás

Az All Stars évad már a küszöbön áll, a stúdió megújult és a zsűri sztárjai is ott lesznek. Horváth Tamás elszántan készül, hogy ismét lenyűgözze a közönséget.

Duol.hu

Az énekes már bizonyította, hogy bármilyen szerepbe be tud bújni: Michael Jacksontól Lady Gagáig emlékezetes alakításokat hozott a Sztárban Sztárban, írja a feol.hu. Most azonban még nagyobb elszántsággal tér vissza Horváth Tamás az All Stars évadba: új frizura, szigorú diéta és rengeteg edzés része a felkészülésének.

Horváth Tamás
Michael Jackson és Lady Gaga után: Horváth Tamás új külsővel tér vissza
Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala

Horváth Tamás mindent bevet a színpadon

Viccelődve azt is elárulta, hogy ha női szerepet kap, simán felvenne egy ceruzaruhát is – minden kihívást bevállal a show kedvéért. Instagram-oldalán már megmutatta új külsőjét és elszántságát, a rajongók pedig izgatottan várják, hogy újra lenyűgözze a közönséget.

Az idei All Stars évad látványosabb, mint valaha: hatalmas LED-falak, forgószínpad és grandiózus színpadképek várják a nézőket, a zsűriben pedig Liptai Claudia és Szandi is helyet foglal. Horváth Tamás mindent bevet: új külső, diéta, önbizalom és a régi lendület – a kérdés már csak az, hogy ismét ő kerül-e a trónra.

Teljes cikk a feol.hu-n.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu