Horváth Tamás új külsővel tér vissza a Sztárban Sztár All Stars-ba

Az énekes már bizonyította, hogy bármilyen szerepbe be tud bújni: Michael Jacksontól Lady Gagáig emlékezetes alakításokat hozott a Sztárban Sztárban. Most azonban még nagyobb elszántsággal tér vissza Horváth Tamás az All Stars évadba: új frizura, szigorú diéta és rengeteg edzés része a felkészülésének.

Michael Jackson és Lady Gaga után: Horváth Tamás új külsővel tér vissza

Horváth Tamás mindent bevet a színpadon

Viccelődve azt is elárulta, hogy ha női szerepet kap, simán felvenne egy ceruzaruhát is – minden kihívást bevállal a show kedvéért. Instagram-oldalán már megmutatta új külsőjét és elszántságát, a rajongók pedig izgatottan várják, hogy újra lenyűgözze a közönséget.

Az idei All Stars évad látványosabb, mint valaha: hatalmas LED-falak, forgószínpad és grandiózus színpadképek várják a nézőket, a zsűriben pedig Liptai Claudia és Szandi is helyet foglal. Horváth Tamás mindent bevet: új külső, diéta, önbizalom és a régi lendület – a kérdés már csak az, hogy ismét ő kerül-e a trónra.

