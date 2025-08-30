Esőben is tombol a kemény mag: Horváth Tamás lenyűgözte rajongóit

Az énekes tegnap Bősben adott koncertet, méghozzá nem akármilyen körülmények között: a fellépés alatt folyamatosan szakadó eső esett. "Idén első alkalommal, hogy esőben koncerteztünk szóval hálásak lehetünk" – írta közösségi oldalán Horváth Tamás.

Fotó: Ollári Márk / Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala

Horváth Tamás koncert, rajongók és Sztárban Sztár előkészületek

Az énekes külön kiemelte a rajongók kitartását: „Az, hogy a ‘kemény mag’ végig tombolt velünk ebben a viharos időben, egészen elképesztő volt… Számomra nem kérdés, hogy megcsinálom-e a bulit vagy sem. Ha adottak a feltételek és biztonságosan kivitelezhető a koncert, akkor nyomjuk és kész. Akkor is, ha 10 000-en vannak előttünk, és akkor is, ha csak 100-an. Mert minden ember, aki megtisztel a jelenlétével, annak jár a koncert. Én így gondolom.”

A koncertek mellett Horváth Tamás gőzerővel készül a Sztárban Sztár All Stars legújabb évadára, és nagy elszántsággal tér vissza a műsorba. A koncertsorozat természetesen nem áll meg: ma Szabadszálláson folytatódik a turné, ahol újabb fellépéssel várja a közönséget.