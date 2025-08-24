augusztus 24., vasárnap

Nyári fesztiválhangulat

24 perce

Fergeteges bulisorozat: négy városban lépett fel Horváth Tamás

Elképesztő tempót diktál az egyik legkedveltebb magyar előadó. Horváth Tamás egyetlen hét alatt négy városban lépett színpadra, és mindenhol fergeteges hangulatot teremtett.

Duol.hu

A dunaújvárosi énekes igazán pörgős hetet zárt: négy koncerten is színpadra állt rövid időn belül, és mindenhol fergeteges hangulatot varázsolt. Horváth Tamás közösségi oldalán osztotta meg élményeit.

Horváth Tamás
Horváth Tamás koncertsorozata igazi nyári fesztiválhangulatot hozott.
Fotó: Haticza Máté

„A 4. koncertünk a héten… Elképesztő tömeg, brutál hangulat! Köszönjük Gyál!🙏❤️ Méltó zárása volt a hétnek!” – írta a posztban.

Rajongók hada ünnepelte Horváth Tamást négy városban is

A sztár előző napokban sem tétlenkedett: a Margit-szigeten, Kőbányán és Szolnokon is fellépett, mindenhol lelkes rajongótábor várta. Horváth Tamás koncertjein rendre hatalmas energiát és közvetlenséget tapasztalhatnak a nézők, a mostani turnészerű sorozat pedig újra bebizonyította, mennyire népszerű előadó.

Gyálon a hét zárásaként különösen extra volt a hangulat, amit a poszt alatti rajongói kommentek is igazolnak: sokan dicsérték a koncertet, többen pedig már most visszaszámolnak a következő fellépésig.

 

