Fejér megyei harmonikás hódítja meg Rómát!

Kiss Péter, a tehetséges harmonikaművész, aki Baracsról indult, most az örök város szívében készül meghódítani a közönséget. A “harmonika ezer arca” című műsorával lép színpadra Rómában, és saját szavaival élve “a világ legszebb nyelvén” – a zenén – üzeni megérkezését. A mosolygós muzsikus közösségi oldalán osztotta meg megható üzenetét: “Köszönöm, hogy ma itt lehetek, s hogy ezen a lélekemelő és történelmi helyszínen hamarosan megszólalhatok!”