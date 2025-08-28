augusztus 28., csütörtök

Hamarosan lemezbemutató

1 órája

Imádják a rajongók Beretka Ádám új videóklipjét

Címkék#Furcsa szerelem#Beretka Ádám#lemezbemutató

A fiatal tehetség nemcsak új klippel, hanem izgalmas koncertbejelentéssel is meglepte közönségét. Beretka Ádám új albuma, a Lopott éjszakák hamarosan kézzelfoghatóvá válik a rajongóknak.

A 2020-as Dunaújvárosiak Dala győztese és az X-Faktor illetve A Dal 2025 közönsége által is ismert dunaújvárosi énekes Instagram-oldalán izgalmas bejelentést tett: „Megjelent egy különleges dal! Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a projektben… Gyűlnek a dalok a Lopott éjszakák korongra! Tali szeptember 26-án Budapesten az első lemezbemutató koncerten. Jegyek a Tixa oldalán. Töltsük meg!” - írta Beretka Ádám. 

Beretka Ádám
Beretka Ádám új dallal robbantott – jön az első nagylemez!
Forrás: Beretka Ádám Instagram oldala

Jön Beretka Ádám első lemezbemutatója

A napokban megjelent a Furcsa szerelem című dalhoz készült videóklip is, amit a rajongók lelkesen fogadtak — az érkező kommentek özönlenek, és a visszajelzések egyöntetűen dicsérik az új számot és a vizuális anyagot. A Lopott éjszakák dalai sorra érkeznek, és a szeptember 26-i lemezbemutató ígéretes állomás lehet Beretka Ádám feltörekvő karrierjében.

 

