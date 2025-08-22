Fotók, amiket látni kell
1 órája
A népszerű műsorvezető Balatonfüreden csípte el a tűzijátékot
Az államalapítás ünnepe mindig különleges élmény a családok és közösségek számára. Iszak Eszter Balatonfüreden csípte el a tűzijátékot, amelyet egy hotel előtt örökített meg.
Iszak Eszter, a Dunaújvárosból indult műsorvezető és influenszer idén Balatonfüreden töltötte az augusztus 20-i államalapítás ünnepét. A népszerű sztár posztjában megosztott fotókat és videókat a látványos tűzijátékról, amely hagyományosan az ünnep fénypontja. „Itt a hotel előtt sikerült elcsípnünk a tűzijátékot végül” – írta a bejegyzésében Iszak Eszter, így követői bepillantást nyerhettek a látványos fényshow-ba.
