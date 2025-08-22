augusztus 23., szombat

A népszerű műsorvezető Balatonfüreden csípte el a tűzijátékot

Címkék#Dunaújváros#tűzijáték#Iszak Eszter#influenszer

Az államalapítás ünnepe mindig különleges élmény a családok és közösségek számára. Iszak Eszter Balatonfüreden csípte el a tűzijátékot, amelyet egy hotel előtt örökített meg.

Iszak Eszter, a Dunaújvárosból indult műsorvezető és influenszer idén Balatonfüreden töltötte az augusztus 20-i államalapítás ünnepét. A népszerű sztár posztjában megosztott fotókat és videókat a látványos tűzijátékról, amely hagyományosan az ünnep fénypontja. „Itt a hotel előtt sikerült elcsípnünk a tűzijátékot végül” – írta a bejegyzésében Iszak Eszter, így követői bepillantást nyerhettek a látványos fényshow-ba.

Iszak Eszter
Iszak Eszter Balatonfüreden élvezte az augusztus 20-i tűzijátékot.
Forrás: Iszak Eszter Facebook oldala

 

 

