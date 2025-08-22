A népszerű műsorvezető Balatonfüreden csípte el a tűzijátékot

Iszak Eszter, a Dunaújvárosból indult műsorvezető és influenszer idén Balatonfüreden töltötte az augusztus 20-i államalapítás ünnepét. A népszerű sztár posztjában megosztott fotókat és videókat a látványos tűzijátékról, amely hagyományosan az ünnep fénypontja. „Itt a hotel előtt sikerült elcsípnünk a tűzijátékot végül” – írta a bejegyzésében Iszak Eszter, így követői bepillantást nyerhettek a látványos fényshow-ba.

Forrás: Iszak Eszter Facebook oldala