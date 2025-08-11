Zene
A héten végre visszatérnek a firenzei filmzenés estek
Kiss Péter harmonikaművészünk Firenzében lép fel. Szerdán kezdődik az a koncertsorozat, amelyben zenésztársaival filmzenéket adnak elő. Kedvcsinálóként egy részletet oszt meg közösségi oldalán, azzal a kérdéssel: vajon ki ismeri fel, melyik rajzfilmből származik ez a zene?
