A héten végre visszatérnek a firenzei filmzenés estek

Kiss Péter harmonikaművészünk Firenzében lép fel. Szerdán kezdődik az a koncertsorozat, amelyben zenésztársaival filmzenéket adnak elő. Kedvcsinálóként egy részletet oszt meg közösségi oldalán, azzal a kérdéssel: vajon ki ismeri fel, melyik rajzfilmből származik ez a zene?