ManGoRise és 4Tress újra megmozgatták az A38-at

Az este menetrendje szigorúan tartotta magát: kapunyitás 19:00-kor, majd 19:45-kor már 4Tress állt a színpadra, hogy felpörgesse a közönséget. 20:30-kor pedig berobbant a ManGoRise, akik ismét bebizonyították, hogy zenéjük és energiájuk tökéletesen illik az A38 legendás tetőteraszos hangulatához.

4Tress is feltűnik a werkfilmben

A filmben természetesen 4Tress is feltűnik

Most egy werkfilm is készült az eseményről, amely nemcsak a koncert hangulatát, hanem a kulisszák mögötti pillanatokat is megmutatja. A filmben természetesen 4Tress is feltűnik, így a rajongók új szemszögből élhetik át újra az augusztusi estét.

A werkfilm nem csupán visszaemlékezés, hanem egyben meghívás is: aki ott volt, újra átélheti az élményt, aki pedig lemaradt, az ízelítőt kap abból, miért érdemes legközelebb sem kihagyni a ManGoRise és barátaik koncertjeit.

A Duna felett ringatózó hajón újra bebizonyosodott: a nyár Budapesten az A38 nélkül nem teljes.