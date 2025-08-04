1 órája
ManGoRise és 4Tress újra megmozgatták az A38-at
Augusztus 7-én ismét megtelt élettel az A38 Tetőterasz, ahol a nyár egyik legemlékezetesebb buliját hozta össze a ManGoRise. A zenekar már hagyományosan a szezon lezárásaként száll vízre a közönséggel, és idén sem maradt el a forró hangulat és a jéghideg frissítők kombinációja. A tétet ezúttal a dunaújvárosi rapper, 4Tress emelte, aki lendületes szettjével alapozta meg az estét.
Az este menetrendje szigorúan tartotta magát: kapunyitás 19:00-kor, majd 19:45-kor már 4Tress állt a színpadra, hogy felpörgesse a közönséget. 20:30-kor pedig berobbant a ManGoRise, akik ismét bebizonyították, hogy zenéjük és energiájuk tökéletesen illik az A38 legendás tetőteraszos hangulatához.
A filmben természetesen 4Tress is feltűnik
Most egy werkfilm is készült az eseményről, amely nemcsak a koncert hangulatát, hanem a kulisszák mögötti pillanatokat is megmutatja. A filmben természetesen 4Tress is feltűnik, így a rajongók új szemszögből élhetik át újra az augusztusi estét.
A werkfilm nem csupán visszaemlékezés, hanem egyben meghívás is: aki ott volt, újra átélheti az élményt, aki pedig lemaradt, az ízelítőt kap abból, miért érdemes legközelebb sem kihagyni a ManGoRise és barátaik koncertjeit.
A Duna felett ringatózó hajón újra bebizonyosodott: a nyár Budapesten az A38 nélkül nem teljes.