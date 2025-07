Álomból valóság: 10 hónapja forgatja filmjét a dunaújvárosi alkotó

Anita neve ismerősen csenghet a dunaújvárosiak számára – sokan Festy in Style néven ismerték meg, divatbloggerként. Azóta azonban sokkal többről van szó: Rohonczi Anita az elmúlt években fotósként, rendezőként is egyre komolyabb sikereket ért el, most pedig élete legnagyobb projektjén dolgozik – saját nagyjátékfilmjén.

Divatbloggerből rendező – saját filmmel debütál Rohonczi Anita.

Forrás: Rohonczi Anita Instagram oldala

Rohonczi Anita új fejezetet nyit: közel a nagyjátékfilm befejezése

Az alkotó nemrég az Instagram-oldalán osztotta meg követőivel, hogy már csak néhány forgatási nap van hátra első filmjéből, amelynek munkálatai közel egy éve, tíz hónapja zajlanak. A különleges projekt nemcsak szakmailag kihívás, hanem szívből jövő közös munka is: barátokkal, lelkes alkotótársakkal közösen valósítják meg az álmot.

„Az elmúlt két évben szinte nem volt nap, hogy ne foglalkoztam volna ezzel a projekttel” – írta.

Hosszú út vezetett a térképészettől a divaton át a filmezésig. Azt hiszem, mostanra megtaláltam magamat.

Ahogy azt már megírtuk, Anita korábban a rangos The American Society of Cinematographers (ASC) Master Class képzésén is részt vett, amely csak megerősítette benne: a kamerán túl is otthon van. Már nemzetközi filmes közegben bontogatja szárnyait – és úgy tűnik, ezt is stílusosan teszi.