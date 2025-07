Elhunyt Hulk Hogan, a pankráció legendás alakja

71 éves korában elhunyt Hulk Hogan, az amerikai pankrátor, színész és médiaszemélyiség – közölte a floridai rendőrség és a WWE. A polgári nevén Terry Bollea néven született ikon csütörtök reggel hunyt el családja körében Clearwaterben, miután szívmegállás miatt riasztották hozzá a mentőket, írja az MTI. A kórházba szállítást követően az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. A szorító királya örökre távozott, gyászolják Hulk Hogant.

71 éves korában meghalt Hulk Hogan.

Fotó: Shutterstock

Gyászol a pankráció világa: elhunyt Hulk Hogan

Hogan az 1980-as években vált világszerte ismertté a World Wrestling Entertainment (WWE) sztárjaként, és kulcsszerepet játszott abban, hogy a pankráció a globális popkultúra részévé váljon. Később filmekben és televíziós sorozatokban is szerepelt. Jellegzetes megjelenését – a fehér bajuszt és hosszú hajat – rajongók milliói ismerték fel világszerte.

Az utóbbi években politikai eseményeken is feltűnt: részt vett Donald Trump több kampányrendezvényén, és a tavalyi republikánus kongresszuson is megjelent, ahol látványos fellépése ismét címlapokra került. Halálhírére politikusok, hírességek és rajongók is reagáltak – Donald Trump Jr. például azt írta az X-en: „Nyugodj békében, legenda.”

A WWE közleményében úgy fogalmazott: Hulk Hogan a popkultúra egyik legismertebb alakja, akinek öröksége örökre része marad a sport és a szórakoztatás világának.