„Meglessük Jennifer Lopezt!” – Horváth Tamás és felesége is ott voltak a koncerten

Tegnap este egy igazi popikon hódította meg a fővárost: Jennifer Lopez első alkalommal lépett színpadra Budapesten, és a látvány, amit hozott magával, felülmúlta minden várakozást. A 2025. július 20-án megrendezett koncert az énekesnő Up All Night Tour turnéjának egyik állomása volt, de a rajongók szerint sokkal inkább tűnt ez egy megismételhetetlen, különleges élménynek, mint egy egyszerű turnéállomásnak. Jennifer Lopez nemcsak a rajongókat, hanem a hazai celebvilágot is megmozgatta, Horváth Tamás és felesége is ott bulizott a közönség soraiban.

Horváth Tamás sem hagyta ki a popdíva fergeteges koncertjét, és egy szelfivel örökítette meg az estét.

Forrás: Horváth Tamás Facebook

Az MVM Dome ezúttal nemcsak a megszokott aréna hangulatot kínálta, hanem egy valódi vizuális és zenei őrület színhelyévé vált. Fények, táncosok és JLo ikonikus slágerei – minden együtt volt ahhoz, hogy a közönség extázisba essen. A “Let’s Get Loud”, “On The Floor” és “Ain’t Your Mama” szó szerint megrengette a falakat, miközben Jennifer Lopez megállíthatatlan energiával uralta a színpadot.

Horváth Tamás posztolt JLo budapesti koncertjéről

A koncerten több ismert hazai arc is feltűnt, köztük a népszerű dunaújvárosi énekes, Horváth Tamás, aki feleségével, Péterfi Andreával együtt élvezte a popdíva lenyűgöző produkcióját. A pár nem rejtette véka alá lelkesedését: Tamás a közösségi oldalán osztott meg egy fotót, amelyen az MVM Domeban pózolnak, mellé pedig csak ennyit írt: „Meglessük Jennifer Lopezt! 🔥”. Az énekes kommentben egy videót is megosztott a koncertről, amin jól látszik, milyen tombolás uralkodott a nézőtéren, amikor JLo színpadra lépett.

A budapesti fellépésével JLo bebizonyította: nem véletlenül számít a világ egyik legnagyobb popsztárjának – és mostantól már a magyar közönség is tanúsíthatja, milyen, amikor Jenny from the Block valójában csak pár méterre áll tőled, és szinte felrobbantja a színpadot.