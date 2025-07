Cuki videóval jelentkezett Horváth Tamás – a koncertre is vitte kis kedvencét

Nem áll meg a pörgés az énekes körül! Horváth Tamás tegnap este ezúttal Vác közönségét hódította meg, ahol látványos koncerttel és fergeteges hangulattal örvendeztette meg a rajongókat.

Goku figyelt, a közönség tombolt – Horváth Tamás koncertet adott Vácon.

Fotó: Haticza Máté / Forrás: Horváth Tamás Facebook

A fellépésről maga az énekes is lelkesen számolt be közösségi oldalán:

„Vác! Egyszerűen elképesztő volt a tegnap este! Hatalmas embertömeg és mindenki tombolt!❤️ Nem fogjuk elfelejteni…🙏Köszönjük!”

– írta posztjában.

Horváth Tamás kiskutyája volt a nap sztárja

És ha ez nem lenne elég: a koncert legaranyosabb vendége kétségtelenül Goku volt, az énekes imádnivaló kiskutyája. Horváth egy cuki videót is megosztott róla, amin a kis kedvenc rózsaszín takaróba burkolózva, békésen figyeli a színpadot – miközben dübörög a zene és tombol a tömeg. Goku már rutinos turnékísérő!

Tamás számára most valóban nincs megállás: egyik fesztiválról a másikra robog, sorra járja az ország színpadait, és közben még új dalaiból is ízelítőt ad a követőinek – legutóbb egy friss szerzeményének részletét is megosztotta.

A közönség rajong érte, a kiskutyája hű társa, a koncertek pedig egymást érik – Horváth Tamás továbbra is teljes fordulatszámon pörög a nyár közepén. Mi pedig figyeljük, hol bukkan fel legközelebb!