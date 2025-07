Horváth Tamás cetcápával úszott Egyiptomban – ezt a napot sosem felejti el!

Egy felejthetetlen családi nyaralással kapcsolódott ki az énekes. Horváth Tamás Egyiptomból jelentkezett be, ahol elképesztő élményekben volt része. „A Vörös-tenger megajándékozott minket, s megmutatta a legszebb arcát!” – írta közösségi oldalán lelkesen, miután testközelből láthatott egy több mint tízméteres cetcápát, ráadásul delfinekkel is úszhatott. Az élményekről csodás felvételeket is megosztott – a videókon jól látszik, milyen lenyűgöző pillanatokat élhettek át a családjával. „Ez a nap örökre velünk marad!” – tette hozzá boldogan.

Horváth Tamás családi nyaraláson Egyiptomban: különleges élményről számolt be

Forrás: Horváth Tamás Facebook

Horváth Tamás mozgalmas napokon van túl

A dunaújvárosi énekes valóban megérdemelte ezt a kis feltöltődést: az elmúlt hetekben fesztiválról fesztiválra járva koncertezett, nemrég pedig egy teltházas bulit adott a Budapest Parkban is. A pihenés mellett azonban még egy kis szórakozás is belefért – feleségével együtt ott voltak Jennifer Lopez budapesti koncertjén is.