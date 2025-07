Friss fotón a várandós kismama 7 órája

Buzsik Borka szívmelengető fotón mutatta meg gömbölyödő pocakját

Gólörömmel jelentette be Szoboszlai Dominik, hogy apa lesz – most újabb részletet árult el a családi boldogságról. Buzsik Borka legfrissebb fotóján már szépen kerekedik a pocak, és egy üzenettel is meghatotta a rajongókat.

Szoboszlai Dominik hamarosan apai örömök elé néz, hiszen első gyermeküket várják. Felesége, Buzsik Borka egyre gyakrabban oszt meg megható pillanatokat a várandósságáról a közösségi médiában, írja a feol.hu. A Liverpool játékosa még egy gólörömmel tudatta a nagy hírt, azóta pedig Borka rendszeresen posztol Instagram-oldalán a növekvő pocakjáról. Szoboszlai Dominik szerelme már nem titkolja: babapocakkal ragyog Buzsik Borka.

Forrás: Buzsik Borka Instagram Így néz ki most Buzsik Borka – egyetlen mondattal hatotta meg az internetet A legutóbbi fotóján, amely 24 órán keresztül volt elérhető történetként, ismét megmutatta kerekedő hasát, és egy egyszerű, de annál meghatóbb üzenetet mellékelt hozzá: „Örökké megvédelek.” Két héttel ezelőtt egy fekete-fehér képet is megosztott, amelyen közelről látszik a babapocak – akkor is ugyanezt az angol nyelvű mondatot írta mellé. Úgy tűnik, a fiatal pár már izgatottan várja első közös gyermekük érkezését, és Borka minden egyes poszttal bepillantást enged ebbe a különleges időszakba. Teljes cikk a feol.hu-n.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!