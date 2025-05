A "Semmi baj" máris közönségkedvenc!

A Semmi baj klip operatőre Müller Krisztián volt, a zenei produkcióért pedig PRIBELSZKI felelt. A végeredmény egy letisztult, érzelmekkel teli zenei videó lett, amely tökéletesen tükrözi Beretka Ádám védjegyévé vált stílusát: őszinte, gitáralapú pop a magyar zenei paletta legszebb színeiben.

Beretka Ádám: Semmi baj

Forrás: Youtube

A kommentelők szerint ez Ádám egyik legerősebb dala. Egyikük így ír: „Az X-faktoros megjelenésed óta szerelmes vagyok a hangodba… és azóta, a zenei stílus, amit képviselsz, csak mégjobban magával vonz!” Más hozzászólók pedig egyszerűen csak annyit mondanak: „Imádom!”, „Ezt már vártam!” vagy „Ez a stílus neked való!”

És valóban, a Semmi baj nemcsak újabb bizonyíték arra, hogy Beretka Ádám már régóta nem „feltörekvő tehetség”, hanem a hazai könnyűzene egyik meghatározó hangja. A rajongótábora minden egyes megjelenéssel csak bővül. A klip alá már most is több ezer lájk érkezett és vizuálisan is sok dicséretet kapot.

Beretka Ádám nem hagyja magára a rajongóit: a hozzászólásokra reagál, szíveket oszt, és egyértelműen jelzi, hogy az album még nem ért véget – vagyis hamarosan újabb dalok is várhatók!

Ti hallottátok már a dalt? Ha nem, irány YouTube, és jöhet egy újabb magyar sláger Beretka Ádám módra!