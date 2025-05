Ezeréves álmok és cinegék hangja – megérkezett Horváth Tamás új klipes dala

A népszerű dunaújvárosi énekes új klipet hozott a rajongóknak – ezúttal a „Cinege” című lírai dallal állt elő. A számhoz készült videóklip letisztult, természetközeli képi világgal dolgozik: a jeleneteket egy békés, zöldellő erdőben vették fel, ahol Horváth Tamás körül már elvirágzott pitypangok lebegnek a levegőben – ezek a szálló, fújható magfejek adnak álomszerű, szinte időtlen hangulatot a képkockáknak.

Új klip: Horváth Tamás „Cinege” című dala már elérhető.

Forrás: Horváth Tamás/Youtube

Ez az új Horváth Tamás-dal a lelkünkig hatol

A „Cinege” egy érzékeny, mély érzelmeket megpendítő alkotás, amelyben a természet motívumai és a lélek rezdülései finoman összefonódnak. A dalszöveg misztikus képekkel dolgozik:

„Ugyanúgy, ugyanúgy még várok.

Ezeréves álmot látok.

Lehunyom a szemem.

Suttogom a neved.

Igen te vagy az az édes átok.”

Tamás nemcsak a zenében aktív – vasárnaponként a TV2 „Nagy Duett” című műsorában zsűritagként is láthatjuk –, de úgy tűnik, a madarakhoz is különleges kötődés fűzi. Néhány hete Fonogram-díjat vehetett át a „Fehér Holló” című daláért, most pedig a cinegét választotta ihletforrásnak.

A "Cinege" egy újabb fejezet Horváth Tamás madárszimbolikával átszőtt zenei világában – finom, bensőséges hangulatú alkotás, amely könnyedén repíti el a hallgatót a valóságból és lírai hangulatban mesél a vágyakozásról és az elzárt érzelmekről.