ManGoRise és 4TRESS felrobbantották a YouTube-ot – itt a "Miért Várnék" klip!

A Miért Várnék dal nemcsak hogy fülbemászó, de üzenete is ütős: élj a mának, ne várj tovább, mert az idő nem tér vissza! A ManGoRise jól ismert pozitív energiája és 4TRESS energikus rapbetétje tökéletesen kiegészítik egymást ebben a modern, de érzelmes trackben.

Miért Várnék, kérdezi a két szerző

Miért Várnék

A klip vizuálisan is odateszi magát: pörgős váltások, menő városi háttér, és egy kis latin életérzés is becsempészésre került a hangulatba – nem véletlen, hiszen a dalban spanyol és portugál sorok is felcsendülnek, ezzel még egyedibbé téve az összképet.

Ha szereted a lendületes, mégis tartalmas zenét, akkor ezt a dalt egyszerűen nem hagyhatod ki!