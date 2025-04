Kétnapos Elefánt-ünnep a Kobuciban!

A zenekar neve mára összeforrt a hazai alternatív zenei színtérrel. A formáció különleges hangzásvilága, lírai mélységű dalszövegei és magával ragadó színpadi jelenléte újra és újra képes mély érzelmeket megmozgatni közönségében. Az Elefánt zenekar most egy igazán különleges bejelentéssel örvendeztette meg rajongóit: 2025 nyarán a Kobuci Kertben adja egyetlen szabadtéri klubkoncertjét – méghozzá duplán! Június 13-án és 14-én is színpadra lépnek, így két este is átélhetjük a semmihez sem fogható Elefánt-élményt.

Az Elefánt zenekar duplázik a Kobuci Kertben.

Forrás: Elefánt zenekar Instagram oldala

Elefánt zenekar: Dunaújvárosi kötődéssel

És ha még kéne plusz ok a jegyvásárlásra: a dunaújvárosiak külön is büszkék lehetnek, hiszen Kovács Zoltán, az Elefánt egyik meghatározó tagja innen indult! Ezért koncertek különösen kedvesek lehetnek a dunaújvárosiak számára is. Ez az apró, de annál szívhez szólóbb kapcsolat még személyesebbé teheti az esték hangulatát mindazok számára, akik a városból érkeznek.