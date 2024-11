Síremléke a kajászói temetőben

Forrás: Flipper Öcsi emlékoldal

Ajándék volt vagány kiállása, jó szíve, törékeny lelke, távoli tekintete, és érzéki hangja

A temetés szolgálatát Stermeczki András dunaújvárosi evangélikus lelkész végezte, aki közlésre bocsátotta a temetési prédikációját.

Ebben többek között az alábbiakat mondta:

– Soha jobban nem akarjuk az idő megállítását, soha jobban nem akarjuk a statikus változatlanságot, mint mikor valami csodálatos, valami isteni jó történik velünk. Ám ezek az érzések csak pillanatokig tarthatnak életünkben. Mégis ezekért a pillanatokért érdemes élni! Mert mi más az élet, mint szüntelen vágyakozás, ezen földöntúli pillanatok átélése után. S mikor megkapjuk, mikor végre átéljük, szeretnénk megismételni. De nem lehet. Nem lehet, hiszen az ajándékot nem érdem szerint, hanem kegyelemből kapjuk.

Ilyen az élet is. Ilyen volt Jeszenszky Béla testvérünk élete is. Ajándék volt vagány kiállása, jó szíve, törékeny lelke, távoli tekintete, és érzéki hangja, mely sokaknak megadta azt az örömöt, ami mégis valamilyen formában megismételhető, visszajátszható és hallható.

– Én is szeretnék most kicsit itt maradni vele, s veletek együtt, hogy emlékezzünk, mielőtt végleg elengedjük. Mert így kell lennie, amint felidézzük énekét, és hallgatunk akár szívszorító szavára is: „Kérlek, engedd, had menjek el, engedd, had repüljek el.”