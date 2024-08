Fotó: Balogh Tamás

Lman Prala a többnyire szelíd dallamokat játszók után fölszáguldott a színpadra és tűzbe hozta a hozzá érkezőket.

– Egy kicsit megpróbáltam felpörgetni őket, ami sikerült. Kemények a dalaim és a szövegvilágom, de megpróbálok kellemes dallamokat belecsempészni, hogy a rappet egyébként nem hallgatók számára is kellemes legyen. Ezeket aztán szívesen velem énekelik. A show elemekkel is követnek engem, amikor például le kell guggolni, figyelni, aztán egy jelre újból vadul tombolni. Én is nagyon élvezem, hogy együtt csináljuk – mondta.

El fog csalni egy élvonalbeli focicsapat!

– Igen lehet, mert az egyik dalom a Mentalitat egy kicsit fociszurkolós betéteket tartalmaz, amit nagyon szeret a közönség. Ezért benne vagyok! A zeni alapjaimat a Smithmusix készíti, a szövegeket pedig én írom.

Küzdősportos vagy?

– Eredetileg nem vagyok az, de most készülök a Sztárboxra, ezért egy fél éve már készülök. Nehézsúlyban indulok, már az ellenfelek is megvannak, de hogy kivel kezdek, azt még nem lehet tudni. Mi lesz, hogy ha alaposan eltalálnak? Benne van a pakliban!

Fotó: Balogh Tamás

Milyen az idei nyarad?

– Igazából jó volt. A nyári szabadtéri bulikat jobban szeretem, mint a többi, zárt klubokban zajlókat.

Nem vagy egy egyhelyben taporgó alkat

– Ezért aztán beszáguldottam a színpad minden szabad centijét. Együtt akartam lenni a közönséggel, mindenkihez odamentem. A DJ-kel is jól tudok együtt dolgozni. Igaz, hogy a nagy tempóban nekik is vezényeltem, de ők már anélkül is prímán teszik a dolgukat. Van egy dalkeretünk, de nincs bevésve, van úgy, hogy berakunk egy újat, vagy kiveszünk egy másikat. Ez egy pillanat alatt dől el, ezért kell velük folyamatos kapcsolatban lenni.

Fotó: Balogh Tamás

Kortalanul...

– Én már huszonkilenc éves vagyok, de örülök, hogy az egészen tinik is jól érezték magukat, de a korosztályom is megjelent, hogy együtt bulizzunk. Külön jó érzés volt, ahogy a fellépésem után ide jöttek a kerítéshez, még ott is mulattak és az is, hogy szelfiket készítettek velem. Igyekeznek ők is mesélni magukról nekem. Jó esténk volt velük együtt!