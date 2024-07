A “Klasszikusok a világ körül” koncertünk debütálása a fővárosban, Budapesten!

Koncertsorozatunk harmadik állomásaként a pesterzsébeti Összetartozás Templomban léptünk színpadra még június 15-én. Mindig is a terveim között szerepelt, hogy egyszer egy “saját” szervezésű koncertemnek Budapesten is találjak egy gyönyörű helyszínt - azt hiszem, most végre sikerült, hála a Pesterzsébet Szabó-telepi Református Gyülekezetnek!