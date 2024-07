A tallini Liszt Intézetben egy koncertet szerveztek július 1-jén, ezzel köszöntve a magyar EU-elnökséget. Az Észtországban lévő intézet egy magyar kulturális központ, és eme különleges alkalomra a Góbé zenekart hívta el. Az együttes 15 éve alakult meg, bejárta fél Európát és több, mint ezer koncertet adott. Sokszor jártak már Észtországban is. A hagyományos magyar népzenét a modernitással ötvöző, temperamentumos banda 2020 óta helyi szálakkal is rendelkezik, ugyanis a baracsi kötődésű Várai Áron és a dunaújvárosi Hegyi Zoltán is oszlopos tagja. Mint azt a tallini Liszt Intézet a koncert kapcsán írta, remélhetőleg a közönség is átérezhette azt a melegséget és szeretetet minden iránt, amit ezek a fiatal zenészek árasztanak. Remek baráti társaságról van szó, akiknek kölcsönös pillantásait, poénjait a teremből is jó volt nézni.

A fiúknak egyébként igen mozgalmas a nyara. Felléptek már a június végi Haapavesi Folk Festival-on Finnországban, Tallin után még az észtországi Viljandi városában is koncerteztek, július 5-én pedig Lengyelországba hivatalosak. A külföldi turnéjuk állomásai közt szerepel még Románia, Szlovákia, Belgium, és a hazai koncertjeik során ellátogatnak például Kapolcsra (Művészetek Völgye), Sátoraljaújhelyre, Jászberénybe (Csángó Fesztivál), Székesfehérvárra (Királyi Napok) is, augusztus végén pedig Balatonbogláron, a Boglart Fesztiválon zárják a nyári koncert-sorozatot.