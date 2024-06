Szinte nincs olyan hét, hogy egy vagy két hír ne jelenne meg a 18 éves dunaújvárosi hölgyről. Nem véletlenül: a Miss Hungary szépségverseny tini-királynőjeként, a World TOP Model Hungary győzteseként egyre-másra érkeznek a felkérései, hogy a Tündérszépek 2024 döntőjéről már ne is beszéljünk! Mint ismert, a Kárpáti Rebeka, Köllő Babett és Tótpeti Lili alkotta mentor csapat beválasztotta az országos fináléba.

Horváth Lillát sok szerepben láthatták már olvasóink. Ez többek között sokoldalúságának és nyitottságának is köszönhető. Ezúttal nem divatfotózáson ragyogott a kamera előtt, hanem egészen új szerepben, színészi kvalitásait domborította ki. Azt már mondanunk sem kell, hogy a klipet látva Lilla valamennyi nézőt levett a lábáról vagány megjelenésével.

– A felkérés Mizák Bencétől, a Romkert Event Managertől érkezett. Bencével régóta ismerjük egymást és így kaptam a felkérést, hogy szerepeljek a videóban, melynek elkészítésében nagy szerepe volt még Könczöl Gergőnek, a Romkert program szervezőjének is. Hatalmas élmény volt együtt dolgozni Dévényi Niki, DJ Bárány Attila, DJ Kollár-Kollár Balázs, DJ Hory-Horváth Zoltán, Vas Gergő, Fehérvári Dominik, Korbacska Dániel szereplőkkel, a videót Élő Bence készítette – kezdte beszélgetésünket Lilla.

A dunaújvárosi szépség kiemelte, hogy a forgatás minden percét élvezte, az idő csak úgy repült a jó hangulatban és remek helyszíneken: – Mindenki szemében láttam azt a tüzet, ami engem is nagyon motivált, hogy kihozzam magamból a legjobbat. Azt hiszem, sikerült! A helyszínek is fantasztikusak voltak. A Romkert szórakozóhely egy oázis az Erzsébet híd budai hídfőjénél a Gellért-hegy lábánál, csodás környezetben, ami igazán adott volt a jelenetekhez, de forgattunk a Renegade Tattoo and Piercing szalonban is, igazán vagánnyá téve a videót. Azt hiszem, mondhatom, hogy remek helyszíneket választottak a rendezők – tette hozzá.

Amikor Lillát a jövőről kérdeztük, hogy várható-e hasonló szereplés? – sejtelmesen csak elmosolyodott és azt mondta: – Egyelőre semmit nem árulhatok el ezzel kapcsolatban. Szeretek meglepetéseket okozni és remélem fogok is a jövőben.

Forrás: feol.hu