- Ez lehet, hogy sablonos szöveg lesz, de a legfontosabb az adottságok mellett, hogy belülről ki milyen ember. Lehet valaki szép, de ha nincs kisugárzása, nincs hatása az emberekre, akkor nem ér vele semmit. Azt hiszem, ha jól érezzük magunkat a bőrünkben, ha élvezzük, amit csinálunk, akkor az kívülről is meg fog látszódni.

Fotó: Laczkó Izabella

Mi az, amiben más vagy, mint a többi induló?

- Még nem volt alkalmam találkozni a többi versenyzővel, július 17-én lesz ruha- és táncpróba és ott fogok először találkozni a lányokkal. Nem tudom kik jutottak be a döntőbe, nem ismerem még a többieket.

Mit jelent számodra a szépség?

- Talán a szépség az, amihez a szem ösztönösen vonzódik, ami látványában tökéletesnek hat. Nekem a szépség a természetes adottság varázsa, amire jó nézni. Én nagyon szívesen részt vennék egy olyan versenyen is, ahol nincs smink, ahol csak az ember van, és azt vennék figyelembe, hogy milyen a természetes szépsége. Bár az adottság nem tehetség, de rengeteg bátorság kell élni vele és merni nagyon jónak lenni.

Fordult már elő olyan, hogy felismertek az utcán?

- Sokszor történt már ilyen, éppen tegnap is, amikor Budapesten dolgoztam, felszolgálni kellett, a vendégek legtöbbje angol és amerikai volt, illetve páran magyarok voltak. Egy hölgy megszólított, hogy nem indultam-e én valamilyen szépségversenyen, mert ő is dunaújvárosi, ismerős vagyok neki és nem hiszi el, hogy itt találkoztunk. Meglepődtem, ezek a találkozások nagyon jól szoktak esni. Vannak nagyon kedves történetek, például egyszer egy kislány mondta az anyukájának, amikor meglátott, hogy „nézd anya, ott jön a szépségkirálynő!”. Azt hiszem, nagy felelősséggel is jár, hogy mindenhol úgy jelenjek meg, hogy bárhol felismerhetnek.

Mit üzensz azoknak, akik azon gondolkoznak, hogy jelentkeznének ilyen versenyre, csak még nem mertek belevágni?

- Azt, hogy legyen bátorságuk az új dolgok felé nyitni, mert nem mindenki szeret kilépni a komfortzónájából, de ez szükséges ahhoz, hogy tudjuk fejlődni. Arra ösztönöznék mindenkit, hogy próbálja ki magát, mert nem tudhatja, hogy mi fog bekövetkezni az életben, lehet hogy éppen ez az ő útja, csak eddig még nem tudott róla.