Bár a képen épp nem mosolygok, de nagyon is boldog voltam, hogy a tavalyi év után idén is meghívást kaptam, és hogy teltház előtt játszhattam el műsoromat. Különösen jól esett, hogy csak miattam Baracsról is átjöttek, valamint hogy édesanyám (aki sajnos nem tudott jelen lenni az esten) a koncert után sírva hívott fel, mivel annyi megható üzenetet kapott.