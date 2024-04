Addig is ne felejtsék, ahogy korábban, úgy most is – olvasóink is dönthetnek a továbbjutásról és már lehet osztani a szíveket a szépségeknek. Aki pedig a Tündérszépek láttán maga is kedvet kapott a jelentkezéshez – vagy bátorítaná ismerősét –, annak április 21-ig továbbra is nyitva áll ez a lehetőség. A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket!