– A szépség fogalma idővel és kultúrától függően változik, mégis mindannyian vágyunk rá, és törekszünk megőrizni, felfedezni vagy éppen kifejezni azt – kezdte beszélgetésünket szakértőnk, akivel együtt igyekeztünk utánajárni a nagy titoknak. Jobb partnert pedig nem is találhattunk volna, hiszen a húszas évei közepén járó csinos hölgy megjelenése is művészi volt: rózsaszín árnyalatú ruháján megpihenő, hosszú hajzuhataga, s arcán lévő folyamatos mosoly kiváló alapjai voltak a témának és a tökéletes kisugárzásának.

Salih Dilán az elmúlt években sikert sikerre halmozott már festményeivel szerte az országban.

Fotó: Sáfár Éva

A fenti gondolatmenetet folytatva: Kedves Dilán, mi a női szépségideál a 21. században?

– Napjainkban a különböző médiumok által megalkotott tökéletesség a mű és emberi kéz által kreált nőkben rejtőzik, és a társadalom többnyire azt tartja szépnek, ami hibátlan. Legalábbis annak mutatott, hiszen az Instagram-on túleffektelt, megphotoshoppolt női bőr, női alak a példaértékű, benne rejlik a vonzalom, a 21. század szépségideálja. De fontos megjegyezni azonban, hogy nem minden az, ami látszik. Szerintem az a legfontosabb, hogy önmagunkat adjuk, és az olyan kisugárzással párosul, amely a szépségünket, vonzalmunkat adja.

A szépségideál nemzetenként változik. Adódik a kérdés: Magyarországon mi a szépségideál 2024-ben?

– Észrevételeim alapján míg keleten és külföldön az erősen sminkelt és színesebb stílus az ideál (ruhaviselet, smink) addig itthon: továbbra is a letisztult, szolid nő a szépségideál.

Nevezz még most a Tündérszépek versenyére, mielőtt betelnek a helyek! Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Fejér vármegye szépségei Veszprém, valamint Zala hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul. NEVEZZ MIELŐBB, mert a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!

Érezhetően sokat tudsz erről a világról! Hogyan csöppentél bele és egyáltalán számodra mit jelent a szépség?

– Már egészen három éves koromtól érdekelődtem a divat iránt. A Barbie babáimnak papírlapon rajzoltam a ruhadarabjait, majd meg is varrtam a költeményeket és kiegészítőket. Kiskoromtól kezdve elvarázsoltak a kirakatok, folyamatosan lestem, hogy mi az aktuális trend. Emlékszem, hogy egy rokoni esküvő inspirált arra, hogy megvegyem az első sminkpalettámat: elbújtam az egyik szobába, kifestettem magam, majd (gyermek) magassarkút, ünneplő cipőt húzva jelentem meg az eseményen. Tehát már a kezdetektől imádtam a ruhák és a szépség világát, vonzottak a ruhák, kozmetikumok és a kiegészítők is, a kreativitásomat így a későbbiekben a ruhák tervezésében és a festészetben éltem ki és élem mind a mai napig. Ízlésem viszont mindig egyedi volt, ezért kilógtam mind kint, mind itt Magyarországon is, de én kiálltam magamért, mondván, ez vagyok én, így születtem és önmagamat adom. Így azt tanácsolnám, hogy legyen szó bármilyen területről az életben, vagy akár egy szépségversenyről, ne másokat utánozzunk, hanem fogadjuk el amilyenek vagyunk és adjuk önmagunkat. Hisze minden ember a maga módján egyedi és szép és mindenkinek más és más a szépségideálja. Csak gondoljuk bele: míg valakinek a vékony, addig másnak a telt az esete. Számomra a szépség azt jelenti, hogy az illető mind lelkileg, mind fizikailag jól érzi magát a bőrében. Azaz, ami benn, az van kint. Magyarán, ha belül harmóniában vagy, ezt sugárzod kifelé is. Szoktam volt mondani: a szépség attól a pillanattól létezik, amikor eldöntötted, hogy önmagad leszel!

Salih Dilán legfontosabb tanácsa a jelentkezőknek: Adják önmagukat!

Fotó: Interjúalany

Rátérve a Tündérszépek versenyére. A jelentkezőket különböző ruhaszettekben – utcai, elegáns, bikini – kapja lencsevégre a fotósunk. Mit tanácsolsz, mi alapján válasszák ki a hölgyek ruhadarabjaikat a fotózásra?

– Nagyon fontos, hogy olyan szetteket hozzanak magukkal, ami közel áll a lényükhöz, stílusukhoz és amiben komfortosan érzik magukat. Hiszen a szorongás sokat ronthat a helyzeten és meglátszódhat az aktuális hangulat az arcokon is. Egyszerűen, ahogy mondtam korábban is, ne akarjanak másnak látszani, mint amik!

Említetted, hogy a szépség a belső és külső jellemzők összessége. Lelkileg, hogyan lehet készülni a vakuk villanására, hiszen az a néhány fotóval kell meggyőzniük olvasóinkat, hogy ott a helyük az országos döntőben megyénket képviselve?

– Természetesen, aki ilyenben még nem vett részt, idegen lehet számára a szituáció, ugyanakkor az izgulás ilyenkor természetes dolog. Én azt tudom tanácsolni, hogy képzeljenek el ilyenkor egy egészen más szituációt gondolatban és egyszerűen próbálják meg élvezni, hiszen nincs mit veszteniük. Adják önmagukat, a többi pedig majd elválik!

Forrás: Kecskés Zoltán / feol.hu